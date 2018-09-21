أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين “دميتري بيسكوف”، أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لا ينوي استقبال “قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين” الذي وصل موسكو على رأس وفد عسكري.

وأكد بيسكوف في حديث للصحفيين، أن بوتين لن يستقبل المسؤول العسكري الذي حمل إلى موسكو نتائج التحقيق الإسرائيلي في حادثة إسقاط طائرة “إيل-20” الروسية في سوريا، مما أودى بأرواح 15 عسكريًا روسيًا.

وأسقطت الطائرة مساء الاثنين بنيران الدفاعات الجوية السورية أثناء عدوان للطيران الإسرائيلي على محافظة اللاذقية، وحمّلت موسكو تل أبيب المسؤولية عن الحادث المأساوي، مشددة على أن الكيان الإسرائيلي لم يبلغ روسيا بالهجوم إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذه، مما منع الجيش الروسي من إبعاد طائرته من منطقة الخطر.

المصدر: وكالات