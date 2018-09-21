وافقت الحكومة الألمانية على إمداد السعودية والإمارات والأردن بأنظمة أسلحة في خطوة مثيرة للجدل، رغم الحظر المفروض منذ كانون الثاني على مبيعات الأسلحة إلى الدول العربية المشاركة في العدوان على اليمن، حسبما أفاد مشرع ألماني لشبكة “CNN” العالمية.

وأشار المشرع إلى أن الرسالة كشفت أيضا عن الموافقة على بيع 48 رأسا حربية و91 صاروخا لسفن حربية الإماراتية، إلى جانب 385 صاروخا مضادا للدبابات إلى الأردن.

وأكد المشرع الألماني أن قطر، التي لم تعد نشطة في العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، تم مدها أيضا بمدفع هاوتزر مدرع، و170 صاروخ جو-جو و7 أنظمة صواريخ دفاع جوي. فيما لم تحدد الرسالة موعد إبرام صفقات الأسلحة.

المصدر: وكالات