قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية بإعادة فتح دعوى أقامها أميركي مسلم يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر بشكل غير مشروع للضغط عليه ليصبح مخبرا لدى الـ”إف بي آي”.

وقضت المحكمة التابعة للدائرة التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون بإلغاء حكم محكمة أدنى درجة، مشيرة إلى أن مطالب يونس فكري باتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ في الاعتبار في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير في أيار 2016 بعد 3 أعوام من إقامته للدعوى.

ورأت المحكمة أن رفض الحكومة الإقرار بأن اسم فكري لم يكن من المفترض أن يدرج على القائمة ولن يدرج على القائمة مرة أخرى ترك المسألة معلقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه بل وحتى أفراد أسرته إلى نبذه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية