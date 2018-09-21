أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، عن عقد الرئيس دونالد ترامب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة إسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وبريطانيا الأسبوع المقبل.

ويصل السيسي يوم الجمعة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي بمقر المنظمة بنيويورك.

وتركز الأمم المتحدة في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات