تراجعت أسعار النفط الخميس بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك على زيادة الإنتاج أثناء اجتماعها في الجزائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 78 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.70 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي الخفيف منخفضة 32 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 70.80 دولار للبرميل بعدما صعدت حوالي 2 بالمئة في جلسة الأربعاء.

ويجري تداول خام برنت عند مستويات منخفضة بفارق ضئيل عن 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى له في حوالي 4 أعوام بفعل توقعات بأن عقوبات أمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، ستخفض المعروض العالمي.

وتجتمع أوبك ومنتجون رئيسيون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في مقدمتهم روسيا، يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات في المعروض للتعويض عن النقص في الإمدادات الإيرانية.

ومن غير المرجح أن يوافق الاجتماع على زيادة رسمية في انتاج الخام، بالرغم من ضغوط متنامية لمنع زيادة حادة في الأسعار.

ووجه ترامب سهام انتقاده إلى أوبك يوم الخميس وكتب على تويتر “نحن نحمي دول الشرق الأوسط، وبدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع! سنتذكر ذلك”.

وأضاف “على منظمة أوبك المحتكرة للسوق أن تدفع الأسعار للانخفاض الآن!”.

المصدر: وكالة رويترز