رفضت إيران يوم الخميس عرضا من الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات، وقالت إن واشنطن انتهكت بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه وهو الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران يوم الأربعاء إن واشنطن تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وسلوكها الإقليمي.

وأضاف هوك “الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير. نحن نسعى لإبرام معاهدة”.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد على تصريحات هوك ونشر تغريدة على تويتر الخميس رافضا وصف الاتفاق الأخير بأنه “اتفاق شخصي”، وقال إنه كان اتفاقا دوليا أيده قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي رسالة ألحقها بفيديو لمحتج صعد على المنصة بعد كلمة هوك وهو يردد أن العقوبات تضر بالشعب الإيراني قال ظريف “أمريكا انتهكت التزاماتها أيضا.. يبدو أن أمريكا تدعو للسلام صوريا فحسب”.

المصدر: وكالة رويترز