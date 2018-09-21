قتل اربعة اشخاص واصيب ثلاثة بجروح الخميس عندما اطلقت امراة النار في مستودع في ولاية مريلاند على بعد حوالى 100 كلم شمال واشنطن، وفقا للشرطة.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة هارفورد جيفري غالر في مؤتمر صحافي ان المشتبه بها. موظفة تعمل بشكل موقت في التوزيع ولم يكشف عن هويتها. قضت بعد ان اطلقت النار على راسها.

وكان غالر اعلن في وقت سابق “يمكننا تأكيد عدة إصابات ووفيات” في اطلاق نار في المستودع.

وأضاف “بناء على ما نعرفه، هناك مشتبه به واحد. وهو رهن الاحتجاز وفي حالة حرجة في المستشفى”، وبحسب وسائل الإعلام. توفي ثلاثة أشخاص.

وفي بادئ الامر، لم ترغب الشرطة في أن تؤكد أن امرأة هي التي أطلقت النار، كما ذكرت وسائل الإعلام.

وتابع غالر “لا نعتقد أن هناك تهديدات إضافية في منطقة هارفورد”، مشيرا إلى أنه كان عملا منعزلا لم يعد يشكل خطرا على سكان المنطقة.

بدأ إطلاق النار في مستودع مركز توزيع لشركة “رايت ايد” للادوية.

ووفقا للشرطة، يبدو أن المراة استخدمت قطعة سلاح واحدة فقط.

وأشار غالر إلى أن رجال الشرطة لم يطلقوا النار واستجابت الشرطة بسرعة بدعم من ضباط الشرطة الاتحادية والوكالة الفدرالية المسؤولة عن الأسلحة والمتفجرات. بحسب السلطات.

من جهته اشار حاكم ولاية مريلاند لاري هوغان الى “تبادل مروع لاطلاق النار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية