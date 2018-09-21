فرضت الحكومة الاميركية الخميس للمرة الاولى عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها مقاتلات روسية من طراز سوخوي

سو-25 ومعدات متصلة بمنظومة صواريخ اس-400 أرض جو.

وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الاميركية على روسيا، وقال مسؤول كبير في الإدارة الاميركية إن الإجراء “يهدف إلى فرض كلفة على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة”.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الخارجية اضافة 33 من الافراد والكيانات في روسيا الى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بأنه “أنشطتها الخبيثة”.

واكدت الوزارة ان 33 فردا وكيانا أدرجوا ضمن القائمة السوداء لكونهم جزءا من الجيش الروسي أو اجهزة الاستخبارات الروسية أو يعملون لصالحها، يضاف هؤلاء الى 39 تم إدراجهم أصلا في هذه القائمة التي باتت تضم الآن 72 فردا وكيانا، وضمنهم شركات الأسلحة الروسية.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب قانون مرره الكونغرس العام الماضي لمعاقبة الأنشطة “الخبيثة” لروسيا بما في ذلك التدخل في الانتخابات الأميركية وسياستها في أوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية