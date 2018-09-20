أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي مسائل أمن العسكريين الروس في سوريا بعد كارثة طائرة إيليوشين – 20.

وقال بيسكوف للصحفيين: “الأجندة تضمنت موضوع تعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا بعد كارثة “إيليوشين – 20”. كما أشار بيسكوف الى أنه “تم تبادل وجهات النظر بشأن نتائج الانتخابات الروسية التي جرت يوم 9 أيلول/سبتمبر”.

كما ذكر أن المشاركين في اللقاء “بحثوا التعاون الروسي مع بيلاروس ضمن إطار التحضير لاجتماع بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين والكسندر لوكاشينكو يوم الجمعة فى سوتشي”. وأختتم بيسكوف: ” كما تم بحث القضايا الحالية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا”.

المصدر: سبوتنيك