واشنطن تضيف 33 مسؤولاً عسكرياً روسياً إلى قائمة العقوبات (أ.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2018 - 20:54
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العالم الإسلامي يحيي ذكرى شهادة حفيد رسول الله الإمام الحسين بن علي (ع) بمسيرات مليونية حاشدة تجديداً للبيعة والولاء
حزب الله يحيي يوم العاشر من محرم بمسيرة مركزية ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت
السيد حسن نصر الله: العدو يعرف أن محور المقاومة أصبح أقوى وأن دولاً وشعوباً جديدة أصبحت في دائرة المواجهة مع العدو
السيد نصرالله: أقول للإسرائيلي مهما فعلت لقطع الطريق على إمتلاكنا لصواريخ دقيقة ومتطورة لقد أنجز الأمر
السيد نصرالله: نمتلك من الصواريخ الدقيقة التي إذا ما فرضت إسرائيل حرباً على لبنان ستواجه مصيراً لم تتوقعه يوماً
السيد نصر الله: أياً تكن المخاطر الآتية لن تكون بسوء ما جرى علينا في السنوات الماضية وسنواجهها بعزم وصلابة
السيد نصر الله: نجدد وقوفنا إلى جانب الشعب اليمني الذي يعيش منذ نحو أربع سنوات كربلاء العصر
السيد نصر الله: الصمت على مجازر قوى العدوان السعودي الأميركي يجب أن ينتهي وان يتحرك كل العالم
السيد نصر الله: الصمت والسكوت يشجع هؤلاء المجرمين القتلة على مواصلة مجازرهم في اليمن
السيد نصر الله: من واجبنا الوقوف إلى جانب إيران التي ستدخل بعد أسابيع قليلة إستحقاق بدء تنفيذ العقوبات الاميركية
السيد نصرالله: إيران تُحاصر لأنها ترفض أن تكون عبداً عند السيد الأميركي وأن يصادر أحد قرارها أو أن ينهب ثروتها
السيد نصر الله: إيران لها حقّ علينا أن نقف إلى جانبها على كل صعيد في مواجهة الحصار والعقوبات والضغط
السيد نصر الله: نجدد التزامنا الايماني والعقائدي بقضية فلسطين والقدس ووقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني
السيد نصر الله: نجدد وقوفنا إلى جانب شعب البحرين المسالم الذي تحمل بصبره كل الظلم من السلطة ودول الجوار
السيد نصر الله: في لبنان أؤكد على الدعم المتواصل والحوار والهدوء وتشكيل الحكومة وتفعيل المجلس النيابي
صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية: خطاب السيد نصر الله اليوم إستفزازي جداً
حشود جماهيرية تشارك في مسيرات حاشدة في بعلبك والهرمل وصور والنبطية وبنت جبيل والبقاع الغربي إحياء للعاشر من محرم
حركة أمل تنظم مسيرة عاشورائية حاشدة في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت
ملايين الإيرانيين يخرجون في مسيرات ومواكب عزاء إلى شوارع المدن الإيرانية الكبرى مرددين الشعارات الحسينية
آلاف الزوار يتوافدون إلى مقام السيدة زينب (ع) جنوب دمشق لتقديم العزاء باستشهاد الامام الحسين (ع)
اليمنيون ينظمون مسيرات ضخمة في صنعاء وصعدة احياء لذكرى استشهاد حفيد رسول الله (ص) الامام الحسين (ع)
السيد الحوثي: ادعو الى النفير العام والتحرك نحو جبهات الساحل الغربي والحدود وغيرهما
السلطات الاميركية تعلن مقتل عدد من الاشخاص في اطلاق نار بولاية ميريلاند
محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل نجلي مبارك على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"
قائد سلاح الجو الصهيوني يسلم الطرف الروسي معلومات عن حادثة اسقاط الطائرة الروسية ايل ــ 20
واشنطن تضيف 33 مسؤولاً عسكرياً روسياً إلى قائمة العقوبات (أ.ف.ب.)
منذ 11 mins
20 September، 2018
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