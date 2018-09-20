فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 20-9-2018.

دير الزور وريفها:

ـ سلم 50 مسلحاً من داعش أنفسهم الى “قسد” خلال الـ 48 ساعة الماضية، في منطقة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ سيطرت “قسد” على قرية باغوز فوقاني في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكاتٍ مع مسلَّحي داعش استمرت 3 أيام متواصلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الطرفين.

الحسكة وريفها:

ـ طالب مسلحو “قسد” أقرباء عائلة عراقية، اعتقلوها في وقت سابق في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرق، بمبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار، مقابل إطلاق سراح العائلة.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من أهالي قرية مجيبرة بريف الحسكة الشرقي، على خلفية قيام مسلحين مجهولين بالاعتداء على أحد مسؤولي “قسد” قُرب القرية.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الشبان في مدينة الحسكة، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

الرقة وريفها:

ـ عُثر على شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في محيط مزرعة يعرب بريف الرقة الشمالي الغربي.

ـ قُتِل شخص إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في قرية رطلة بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل 4 مسلحين من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، كما قُتل 3 مسلحين آخرين من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بسيارة كانت تقلهم، في مدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” شخصين في حي الرميلة بمدينة الرقة، بحجة تصويرهما طائرة لـ “التحالف الدولي” بسماء المنطقة.

الحسكة وريفها:

ـ قتل وأصيب عدد من الجنود الأمريكيين ومسلحي “قسد” إثر كمينٍ نفذه مسلحو داعش في حي غويران بمدينة الحسكة، بحسب مواقع مقربة من داعش.

ـ قتل مسلح من “قسد” إثر إطلاق أحد مسلحي داعش النار عليه في حي الكلاسة بمدينة الحسكة.

ـ قُتِل مسلح من “قسد” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

حلب وريفها:

– أجبرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً 200 عائلة من قاطني منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي -الذين جاءوا من الغوطة الشرقية لدمشق- على مغادرة المنازل التي يقطنوها في المنطقة نحو محافظة ادلب بذريعة تأمين مسكن لعوائل مسلحي فصائل “الجيش الحر” المتواجدة في المنطقة.

ـ ألغى “الجيش الوطني الحر” المدعوم تركياً والمتواجد في ريفي حلب الشمالي الشرقي والشمالي الغربي، أعمال “المجالس العسكرية” التابعة له، في مناطق سيطرته، واعتبرها “غير شرعية”.

ـ أعدمت “هيئة تحرير الشام” 5 مسلحين من خلايا تابعة لداعش في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي الغربي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في قرية جعدة جنوب غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي، بتهمة حمل السلاح.

ـ انفجر لغم من مخلفات “الوحدات الكردية” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ادلب وريفها:

ـ أعدمت “هيئة تحرير الشام” شخصاً في الساحة العامة لبلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع الجيش السوري.

ـ أُصيب مسلحان من “هيئة تحرير الشام” جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما في بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

حمص وريفها:

ـ قُتِل طفلٌ في مخيم الركبان الواقع في منطقة سيطرة القوات الأمريكية على الحدود السورية _الأردنية بأقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، بسب نقص الرعاية الطبية في المخيم.

المصدر: الاعلام الحربي