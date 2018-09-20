أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي يعمل على تأسيس برنامج متقدم وعصري للحكومة المقبلة في الإقليم، لافتا إلى أن حزبه ” أجبر الخصوم على الجلوس حول طاولة الحوار”.

وقال بارزاني في كلمة أمام أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل، إن ” الحزب الديمقراطي الجهة الأكثر حرصا على تقدم وتطور كردستان”، وأضاف “أطراف تحينوا الفرص لانتهاء الحزب الديمقراطي وانتظروا مأتمنا ، إلا أن شعب كردستان أجاب بطريقته ليس في كردستان وحدها إنما كأكثر حزب في العراق حصل على عدد مقاعد في البرلمان “.

وتابع “ما أنجز في الإقليم لم يحصل حتى بعدد من الدول المحيطة في المنطقة، وكل ذلك تم بتخطيط الحزب الديمقراطي” لافتا إلى أن” الحزب الديمقراطي هو من أجبر الخصوم على الجلوس حول طاولة الحوار، وأحبط جميع المحاولات لتركيع كردستان”.

المصدر: سبوتنيك