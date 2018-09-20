أعربت وزارة الخارجية العراقية عن رفضها للتدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية، مشيرة إلى أن قرار تشكيل الحكومة العراقية قرار وطني، وذلك بعد إعلان سفير بريطانيا في العراق أنه ناقش مهام الحكومة العراقية المقبلة مع السفير الإيراني بالعراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، اليوم الخميس، ” تعرب وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها لتغريده السفير البريطاني لدى بغداد وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة”. وتابعت ” تؤكد الخارجية أن قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض وان المهام الموكلة إليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته”.

ولفت بيان الوزارة إلى أن “الوزارة تأمل مزيداً من الدعم الدولي والإقليمي للعملية السياسية بشكل عام وبما يضمن سيادة العراق.

وفي سياق متصل، انتقد النائب عن تحالف “سائرون” حمد الله الركابي، تدخل بعض السفراء في العراق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وقال الركابي في بيان، “للآسف الشديد أننا نسمع ونقرأ بين الحين والآخر تصريحات وتغريدات لسفراء بعض الدول وآخرها للسفير البريطاني في العراق، وهم يتحدثون عن الواقع السياسي العراقي وعملية تشكيل الحكومة القادمة”. وتابع “وبذلك يتجاوزون مساحات عملهم الدبلوماسي ويتدخلون في شؤون العراق الداخلية”، داعيا “سفراء الدول كافة الالتزام بالضوابط والمحددات والقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تنظم عملهم”.

ودعا الركابي “الحكومة العراقية إلى أن تقوم بدورها في عدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤونها حفاظا على سيادة العراق واستقلاله”.

وغرد السفير البريطاني في العراق جوناثان بوول ويلكس بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بوقت سابق من اليوم ما نصه “دعوت سعادة السفير الإيراني إلى نقاش صريح حول آخر المستجدات في العراق واتفقنا على أن الحكومة القادمة يجب أن تحسن خدماتها المقدمة وتوفر الوظائف إلى الشعب”.

المصدر: سبوتنيك