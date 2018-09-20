استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفداً للكتلة النيابية التركمانية ورئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، في أنقرة. وقال بيان للمكتب الإعلامي للجبهة التركمانية اليوم الخميس، إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل وفداً من الكتلة النيابية التركمانية، برئاسة رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب ارشد الصالحي، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة”. وبحث الجانبان موضوع تشكيل الحكومة ووضع كركوك إضافة إلى إعمار المناطق المدمرة.

وصوت مجلس النواب، السبت 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، سرا على اختيار النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي رئيسا له. وتجري القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، حوارات مكثفة لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: سبوتنيك