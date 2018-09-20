أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، تضر اقتصاد الدولتين والعالم ككل. وقال رايس للصحفيين: “بحسب تطور الأحداث، فرض رسوم يمكن أن يكبد الاقتصاد [الصيني] خسائر كبيرة، وقوة الرد ستعتمد على الخطوات التي ستتخذها سلطات الصين، سواء في التجارة الخارجية أو في السوق المحلية، وعلى قدرة مواجهة تصرفات الولايات المتحدة “.

وأضاف رايس : “بما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية، ستؤثر هذه الخطوات على الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلبي. وقد يكلف هذا كلا البلدين والعالم ككل خسائر كبيرة. وكما قالت [رئيسة الصندوق] مدام [كريستين] لاغارد، في هذه اللعبة لن يكون هناك فائزون وسيؤثر هذا سلبًا أيضاً على الأسواق النامية”.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عن فرض رسوم جديدة يبلغ حجمها 200 مليار دولار، وتبلغ نسبتها 10 في المئة. وسيصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من يوم 24 أيلول/سبتمبر، في الساعة 12:01 بتوقيت بكين. كما أنه اعتبارا من يوم 1 كانون الثاني/يناير عام 2019 المقبل، سترتفع الرسوم إلى نسبة 25 في المئة.

وأعلنت وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء الماضي، أن الصين وردا على الرسوم الأميركية على السلع الصينية، تعتزم ابتداء من 24 أيلول/سبتمبر، فرض رسوم على أكثر من 5200 سلعة أميركية تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك