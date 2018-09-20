كشف وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل أن الرئيس الأميركي اقترح بناء جدار على طول حدود الصحراء الكبرى للحد من وصول المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء على غرار ما يعتزم القيام به مع المكسيك.

وقال بوريل في اجتماع هذا الاسبوع إن “إغلاق المرافئ ليس حلا ولا بناء جدار على طول الصحراء الكبرى مثلما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب علي اخيرا”.

ونقل بوريل عن ترامب قوله “ببساطة شيدوا جدارا على حدود الصحراء الكبرى”، فرد عليه “ولكن هل تعلم كم هي كبيرة الصحراء الكبرى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية