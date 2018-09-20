أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الخميس أن تحالف العدوان لن يرغم الشعب اليمني على الاستسلام مهما ارتكب من جرائم ومجازر، داعيا أحرار الشعب اليمني إلى النفير والتحرك الجاد والواسع للجبهات في الساحل الغربي والحدود.

وقال خلال كلمة له بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام “مهما تمادى تحالف العدوان في الإجرام والوحشية فنحن صامدون ولن نستسلم نهائيا”.

وأوضح أن مشكلة تحالف العدوان مع اليمنيين هي تمسك الشعب بالحرية والكرامة مشيرا إلى أن الشعب اليمني معني اليوم ببذل كل جهد على كل صعيد حتى يتحقق النصر بإذن الله.

وفي السياق ذاته، قال السيد عبدالملك ” نتطلع إلى الحسين وحيدا فريدا والأعداء محيطون به من كل جانب فما زاده ذلك إلا قوة وصلابة”.

وجدد السيد تأكيده على أن الشعب اليمني ثابت وصامد في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وتمسكه بمواقفه المبدئية تجاه القضايا الكبرى وعلى رأسها فلسطين وحق الشعب اليمني في الحرية.

كما أكد السيد على وقوف الشعب اليمني إلى جانب المقاومة وأحرار الأمة في مناهضة الهيمنة الأمريكية والتصدي للعدو الإسرائيلي، والتضامن مع الشعب البحريني.

المصدر: المسيرة نت