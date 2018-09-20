اندلع حريق بعد ظهر الخميس بجانب المسلك الغربي لأوتوستراد البترون(شمال لبنان) ما أدى الى شل حركة السير، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “حريقا اندلع بجانب المسلك الغربي لأوتوستراد البترون باتجاه بيروت في بلدة كفرعبيدا وتسبب دخان احتراق إطارات في المنطقة بشل حركة السير الذي تم تحويله باتجاه الطرق الداخلية في البلدة وصولا الى الطريق البحري القديم”.

ولفتت الوكالة الى ان “عناصر الدفاع المدني عملت على اخماد النيران”، وتابعت نقلا عن غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي انه “تم إعادة فتح أوتوستراد البترون باتجاه بيروت وان السير الى تحسن تدريجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام