قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش “أثبتت كل التجارب ان المقاومة هي الخيار الصحيح وهي الخيار الذي يحقق نتائج وانجازات وانتصارات وقد حقق الكثير من الإنجازات في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن”.

وأكد الشيخ دعموش في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في البقاع الغربي التي نظمها حزب الله الخميس في بلدة مشغرة في إحياء يوم العاشر من شهر محرم الحرام انه “ليس أمامنا وامام شعوب المنطقة لمواجهة السياسات الاميركية والاسرائيلية العدوانية وافشالها سوى المزيد من الثبات والصمود والمقاومة”.

ورأى الشيخ دعموش ان “المشروع الأميركي- الاسرائيلي فشل في سوريا بفضل تدخل ووجود المقاومة في سوريا وبفضل تضحيات المقاومة والجيش السوري والحلفاء الذين واجهوا الحرب الكونية على سوريا بكل قوة وثبات على مدى سبع سنوات”.

ولفت الشيخ جعموش الى ان “المقاومة اليوم تشكل ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان”، وتابع “لن تستطيع كل الضغوط والعقوبات والحرب النفسية التي تشن عليها ولا لغة التحريض والتشويه التي تستخدم ضدها ان تنال منها او ان تفت في عزيمتها او عزيمة اهلها وشعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام