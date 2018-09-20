أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناقات بالغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات العدو الاسرائيلي الخميس ضد الفلسطينيين في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طواقم تابعة لضريبة بلدية الاحتلال في القدس ترافقها قوة عسكرية معززة اقتحمت المخيم وانتشرت في شوارعه وشنّت حملة ضد المركبات والمنشآت والمحال التجارية وشرعت بتحرير مخالفات مالية لأصحابها”.

ولفتت المصادر الى ان “أبناء المخيم تصدت لقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناقات”.

المصدر: فلسطين اليوم