تصدى أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الخميس لمحاولة مجموعة من المستوطنين الصهاينة الاستيلاء على قطعة أرض في الحي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين حاولوا الاستيلاء على قطعة الأرض التي يملكها المواطن عبد الرزاق الشيخ، في حي الشيخ جراح”.

واضافت المصادر أن “المستوطنين نفذوا أعمال تجريف في قطعة الأرض المذكور في محاولة للسيطرة عليها لأغراض استيطانية، إلا أن مواطني الحي تجمهروا في المنطقة ومنعوهم من استكمال اعمال التجريف”.

وأكدت المصادر أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي أمنت الحماية للمستوطنين”.

المصدر: فلسطين اليوم