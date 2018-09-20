زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن الخميس “جبل بايكتو” الذي يعتبر انه مهد الأمة الكورية، وذلك تعبيرا عن الوحدة بعد الدفع الجديد الذي أعطته القمة بين الكوريتين للمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ووافق كيم الأربعاء على إغلاق منشأة تونغتشانغ-ري لتجارب محركات الصواريخ ومنصة إطلاق الصواريخ بحضور خبراء دوليين، وأشارت بيونغ يانغ أيضا إلى أنها يمكن أن تغلق مجمع يونغبيون النووي إذا اتخذت واشنطن “إجراءات مناسبة”.

ويبدو أن هذا الإعلان الذي وقع في ختام القمة الثالثة بين الكوريتين خلال ستة أشهر، كان كافيا لحلحلة المفاوضات مع واشنطن المتوقفة منذ أسابيع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية