قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله إن “هذه المقاومة التي قدمت خيرة أبنائها شهداء على طريق كربلاء هي اليوم تحفظ الكرامة وتدافع عن الناس وتقاتل من أجل الدين”.

وأضاف فضل الله في كلمة له خلال إحياء يوم العاشر من شهر محرم الخميس “إننا نجدد التأكيد أن المقاومة التي انطلقت على درب سيد الشهداء ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن لبنان وفلسطين وحماية مقدسات الأمة”.

ولفت فضل الله الى أن “هذه المقاومة مهما تآمروا وضغطوا عليها وحاولوا حصارها لن يستطيعوا أن يحبطوا عزيمتها ولن يستطيعوا أن ينالوا من إرادتها”، وتابع “اليوم في العاشر من المحرم المقاومة تجدد انتصارا جديدا في كل الساحات التي هي فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام