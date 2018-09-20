قتل 12 شخصا واعتبر العشرات في عداد المفقودين اثر انزلاق للتربة تسببت به الامطار الموسمية في وسط الفيليبين الخميس فيما لا تزال البلاد تتعافى من المأساة التي خلفها الاعصار “مانغخوت” موقعا 88 قتيلا.

وقالت مصادر محلية “هرع عمال الإغاثة والسكان المحليون حاملين المعاول للبحث عن ناجين من الكارثة الجديدة التي وقعت في قرية تينا-ان في جزيرة سيبو السياحية”.

ولفت المصادر الى ان “سقوط الامطار الموسمية على مدى ايام تسببت بانهيار منحدر وانزلاق للتربة فوق عشرة منازل على الاقل في وقت مبكر الخميس حين كان لا يزال العديد منهم نائمين”، وتابعت “لقد طمرت منازل مؤلفة من أربعة طوابق”.

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني خوليوس ريغنر “لدينا 12 قتيلا الان”، وتابع ان “هناك 50 شخصا على الاقل لا يزالون في عداد المفقودين”، وأضاف “هناك أكثر من مئة رجل انقاذ يعملون في المكان مستخدمين معدات ثقيلة”.

ويقول مسؤولو الدفاع المدني في المنطقة ان انزلاقات التربة نادرة في سيبو. الجزيرة النائية التي لا تتضمن هضبات عالية. ولم يضربها الاعصار مانغخوت بشكل مباشر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية