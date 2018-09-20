استشهد ليلة امس شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر موقع فلسطين اليوم أن المواطن إبراهيم أبو عيادة 15 عاماً، أصيب بعيار ناري في الرأس نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه استشهد متأثراً بجراحه.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أبو عيادة في وقت لاحق.

في ذات السياق، أفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الليلة، النار بشكل عشوائي على المتظاهرين شرق جباليا شمال قطاع غزة ما أدى لإصابة ١٢ شابا بالرصاص والاختناق، نقلوا للمستشىفى الأندونيسي.

المصدر: فلسطين اليوم