رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين وتعهد للطرفين بتقديم أي مساعدة يعتبرنها مناسبة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في بيان ، ان” الالتزامات الواردة في البيان المشترك، تتضمن تدابير هامة لبناء الثقة العسكرية ، فضلا عن التزام كوريا الشمالية بتفكيك البنية التحتية لاختبار محركات الصواريخ بحضور خبراء من دول أخرى”.

ودعا الأمين العام “المجتمع الدولي إلى دعم الأطراف المتفاوضة التي تسعى إلى تحقيق سلام مستدام وأمن ، فضلا عن نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل”، وفقا لدوجاريك.

وأضاف المتحدث ، ” كما جدد الأمين العام التزامه واستعداد منظومة الأمم المتحدة لتقديم مساعدة إضافية للطرفين بأي طريقة يعتبرنها مناسبة”.

المصدر: سبوتنيك