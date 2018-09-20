أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت ، أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ناقش مع وزير الدفاع الفلبينى دلفين لورنزانا ، الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية.

وقالت ناوريت في بيان : ان “وزير الخارجية بومبيو والوزير لورنزانا ناقشا التعاون بشأن التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك عسكرة بحر الصين الجنوبي و التهديد الإرهابي ، كما ناقشا الجهود الرامية إلى نزع ألأسلحة النووية من كوريا الشمالية”.

وأضافت ان ” وزير الخارجية بومبيو، شدد على ان الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة دعمها الحازم لتحديث القوات المسلحة الفلبينية”.

المصدر: سبوتنيك