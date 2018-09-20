أفاد مندوب فلسطين لدى الأم المتحدة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه دعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحضور اجتماع في نيويورك الأسبوع المقبل حول القضية الفلسطينية.

ولم يقدم مندوب فلسطين رياض منصور مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع، لكنه قال للصحفيين، إن إدارة ترامب أحدثت “تحولا جذريا لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.

ومن المنتظر أن يلبي دعوة عباس مجموعة تضم 30 وزيرا ودبلوماسيا بينهم رؤساء لجان تابعة للأمم المتحدة تتعاطى مع الملف الفلسطيني في الـ 26 من أيلول/سبتمبر الجاري، عشية إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة.

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط أزمة في العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وقراره قطع المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية