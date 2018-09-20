أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء أن “مزيدا من العمل” لا يزال ضروريا قبل أن يتوصل المفاوضون الأميركيون والكنديون الى أرضية تفاهم حول تعديل اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا).

وأدلى ترودو بتصريحاته بينما استأنفت وزيرة خارجيته كريستيا فريلاند المحادثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر بعيد الظهر في واشنطن.

وقال ترودو قبل اجتماع لحزبه “نحن على ثقة بأن هناك دائما مجالا (للتفاهم) لكن الأمر سيتطلب مزيدا من العمل”.

ومحادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) التي أقرت قبل نحو 25 عاما، مستمرة منذ أكثر من عام بعد أن لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية التي وصفها بأنها “كارثية” للعمال الأميركيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية