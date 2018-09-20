ينتخب الحزب الليبرالي الديموقراطي، الحزب المحافظ الحاكم في اليابان، الخميس رئيسه مع ترجيح فوز الرئيس الحالي شينزو آبي بولاية جديدة لثلاث سنوات، ما سيمنحه ولاية ثالثة على رأس الحكومة.

وكان من المفترض أن يتخلى آبي عن رئاسة حزب اليمين البالغ النفوذ هذا الشهر في نهاية ولايته الثانية بعدما أعيد انتخابه عام 2015 من دون أي منافسة، إلا أنه اقترح إصلاحا للنظام الداخلي للحزب يسمح بولاية ثالثة وتم إقراره.

ينافس آبي على هذا المنصب مرشح واحد هو وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا لكن استطلاعات الرأي ليست لصالحه.

وعلى الرغم من وجود فصائل عدة ضمن الحزب، إلا أن غالبيتها تؤيد آبي بشكل تام، حتى أن وزيرة الداخلية سيكو نودا لم تتمكن من حشد دعم 20 نائبا، وهو الحد الأدنى المطلوب لخوض المنافسة.

ويتم اختيار رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي بشكل مشترك من نواب الحزب الـ405 إضافة إلى أكثر من مليون ناشط ومؤيد يبلغ مجموع أصواتهم 405 صوتا، والفائز هو الذي يحصد غالبية الـ810 أصوات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية