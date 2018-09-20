أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 20-09-2018

النهار

• اتّخذ مجلس نقابة قراراً مخالفاً للقانون بدفع مبلغ عشرين ألف دولار أميركي بدل أتعاب محاماة بدعوى شخصيّة غير موجّهة إلى النقابة كشخصيّة معنويّة.

• يُردّد نجل نائب حالي ومسؤول أمني سابق أن الحكومة ستولد في تشرين وستكون مُفاجئة للجميع.

• يشير أحد المسؤولين إلى أن تأجيل بعض البطولات الرياضيّة الشعبيّة، ليس تقنيّاً فحسب إنّما على خلفيّة ما صدر عن المحكمة الدوليّة والمخاوف من ارتداداتها بين المشجّعين من مذاهب معيّنة.

المستقبل

• يقال إنّ ديبلوماسيين في موسكو ينقلون عن مسؤولين هناك أن المبادرة الروسية حول النازحين تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي الروسي لا يسمح بتمويلها.

اللواء

• قوبلت كلمة رجل دين، في إحياء مناسبة سنوية، بارتياح إلى مضمونها وعناوينها الوفاقية..

• يحتل مؤتمر «سيدر» والمخاوف من إضاعة مقرراته محور الاجتماعات بين سفراء أجانب ومسؤولين ووزراء لبنانيين؟

• سمع أكثر من وزير وزائر لسوريا أن معبر نصيب لن يفتح أمام الشاحنات اللبنانية إلا بعد التوصّل إلى تفاهم رسمي مع الدولة اللبنانية..

الجمهورية

• نصح نائب بارز مرجعاً كبيراً زاره أخيراً بأن يستمع إلى أكثر من رأي في ملف حيوي يفرض نفسه بقوة على الساحة الداخلية.

• إتخذ أحد الأحزاب المسيحية قراراً قيادياً بفتح النار على إتفاق معراب علناً بعدما كان ينتقده مواربة.

• بدأت ملامح وساطة برعاية مرجع بارز بين تيار وحزب لترتيب لقاء بين رئيسيهما لإزالة التوتر القائم بينهما

البناء

• أكدت أوساط سياسية أنّ جهة حزبية في «قوى 14 آذار» لا تزال متمسكة بمطالبها الحكومية من حيث عدد الحقائب ونوعها، نزولاً عند رغبة دولة خارجية تسعى إلى إبقاء لبنان في دائرة البلبلة من خلال التباطؤ في تشكيل الحكومة العتيدة بالرغم من التحديات التي يواجهها، وذلك بانتظار ما ستسفر عنه موجة التصعيد العسكري الجديدة في المنطقة.

• قالت مصادر عسكرية مطلعة على التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية في قضية إسقاط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية انّ «إسرائيل» تتهرّب من تسليم موسكو محاضر تسجيلات المحادثات التي جرت بين الطيارين «الإسرائيليين» وغرفة العمليات التي كانت تدير الغارات، وانّ هذا الأمر كان محور محادثة الرئيس الروسي مع رئيس حكومة الاحتلال الذي وعد بتلبية الطلب الروسي ولم ينفذه بعد! وتوقعت المصادر أن يتوقف على الالتزام «الإسرائيلي» أو عدمه بعض تفاصيل التعامل الروسي اللاحق…

المصدر: صحف