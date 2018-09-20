يحيي العالم الاسلامي، اليوم الخميس، ذكرى استشهاد سبط رسول الله، الإمام الحسين عليه السلام واصحابه في العاشر من محرم الحرام.

ويحرص ملايين المسلمين من محبي آل البيت عليهم السلام على إحياء المناسبة بإقامة مجالس العزاء والخروج بمسيرات حاشدة في معظم ارجاء العالم العربي والاسلامي وبعض الدول الاجنبية.

وتبدأ مواكب العزاء بالخروج منذ ساعات الصباح الأولى وتستمر حتى منتصف الليل ويشكل المشاركون سلاسل بشرية ضخمة ضمن مواكب تعزية تـرفع فيها شعارات وأعلام من وحي المناسبة.

ولا تزال حشود الزائرين ومواكب العزاء تتواصل صوب مدينة كربلاء المقدسة وبالتحديد الى مرقد الإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لاحياء مراسيم زيارة يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وسط اجراءات امنية وخدمية اضافة الى انسيابية عالية بدخول الزائرين والمواكب العزائية الى العتبات المقدسة في مدينة كربلاء المقدسة.

المصدر: موقع المنار