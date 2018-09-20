تحُيي حشودُ المؤمنين في مدينة كربلاء المقدسة ليلة العاشر من محرم ذكرى استشهادِ الإمام الحسين عليه السلام في واقعةِ الطف الخالدة. هذا وتوافدَ الى المدينةِ ملايين الزائرين من داخلِ البلاد وخارجَها وَسَطَ تكثيفِ جميعِ الجهاتِ المعنيةِ جهودَها الأمنيةَ والخِدميةَ والصحية لإنجاحِ زيارةِ عاشوراء وإظهارِها بالشكلِ الامثل.

وشددت الاجهزة الامنية في كربلاء الإجراءات الأمنية بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي. ويتوافد الى كربلاء المقدسة ملايين الزوار من العراق وخارجه للمشاركة في يوم العاشر من محرم يوم انتصار الدم على السيف وتثبيت الحق على النهج المحمدي الشريف.

المصدر: العتبة الحسينية المقدسة