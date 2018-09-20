أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان المقاومة الاسلامية في لبنان حققت انتصارا ناجزا على اسرائيل وداعش في لبنان والمنطقة. وشدد على ان الحرب النفسية التي تحاول المس بمعنويات المقاومة وجمهورها ستفشل، داعيا الى التحلي بالثقة بالنفس والوعي امام محاولات الاعداء الهادفة الى المس بروحنا وكرامتنا.

كلام السيد نصرالل جاء في المجلس العاشورائي المركزي الذي اقامه حزب الله ليلة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي حضره حشد من الاخوة والاخوات والشخصيات السياسية والدينية والفعاليات.

المصدر: المنار