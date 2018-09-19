السيد نصرالله: في الحرب النفسية التي تُشن علينا ستفشلون لأننا قوم نستند في إستعدادنا للتضحية إلى أبي عبدالله الحسين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2018 - 23:55
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حزب الله يحيي ليلة العاشر من محرم في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط حضور حاشد شعبي ورسمي
السيد نصرالله: بعد فشلهم في الحرب العسكرية والأمنية هناك عمل على ضرب المقاومة من داخلها وتسقيطها أمام شعبها
السيد نصرالله: يجب أن نواجه هذه الحملة بأن تكون ثقتنا كبيرة جداً بأنفسنا ومسيرتنا ومقاومتنا وحزبنا وقادتنا ومسؤولينا
السيد نصرالله: نحن مسيرة أسقطت الذل وأخرجت إنسان هذه المنطقة من شعور الضعف إلى شعور العزة والقدرة على صنع التاريخ
السيد نصرالله: لن تصلوا إلى نتيجة بالحرب النفسية علينا لأننا قوم لدينا أبي عبد الله الحسين ونستند بمعنوياتنا على كربلاء
السيد نصرالله: إحياء عاشوراء ظاهرة لا مثيل لها في التاريخ المعاصر أنه في كل عام يجتمع عشرات الملايين لإحياء المناسبة
السيد نصرالله: أسأل حلفاء أميركا في لبنان والمنطقة هل تقوية "إسرائيل" لممارسة المزيد من الإستكبار هو لمصلحة الشعوب؟
السيد نصرالله: نقول لشعبنا وشعوب منطقتنا وأمتنا العدو الحقيقي بالمنطقة هي أميركا و"اسرائيل" أداة في هذا المشروع
السيد نصرالله: على محور المقاومة دراسة الإعتدءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ويجب إيجاد حل لها
السيد نصرالله: منذ بداية الأحداث في سوريا أغلب القوى السياسية الأساسية في لبنان تدخلت بكل ما تستطيع
السيد نصرالله: تبين في لبنان أن داعش لا يوجد لديهم خلايا أو بنية تحتية بل هناك ما يسمونهم "الذئاب المنفردة"
السيد نصرالله: ما تم التوصل إليه في أدلب أمر جيد ومعقول ومرهون بالنتائج وموقفنا مرتبط بموقف القيادة السورية
السيد نصرالله: أجدد الدعوة إلى الأكراد في سوريا بأن لا تراهنوا على الأميركيين ومصلحتكم هي التفاوض مع الدولة السورية
السيد نصرالله: باقون في سوريا حتى إشعار آخر وحتى بعد التسوية بادلب والبقاء هناك مرتبط بالحاجة وبموافقة القيادة السورية
السيد نصرالله: العديد من الإعتداءات الإسرائيلية لا علاقة لها بنقل السلاح إلى حزب الله والمشروع الأميركي السعودي فشل
السيد نصرالله: "اسرائيل" تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية وليس صحيحاً أن ما يقصف هو ما يراد نقله إلى حزب الله
السيد نصرالله: كل يوم يثبت أن هناك جهات دولية ومحلية تشجع النازحين في لبنان على عدم العودة إلى سوريا وتخوفهم
السيد نصرالله: من يعمل على إحداث تغيير ديمغرافي في سوريا هم الدول والقوى السياسية التي تحول دون عودة النازحين من لبنان
السيد نصرالله: لا يوجد شيء في الأفق بما خص تشكيل الحكومة في لبنان لكن بالحسابات السياسية كل شيء محتمل
السيد نصرالله: البعض في لبنان يشجع أميركا على أن تكثف ضغوطها على كل البلد ويقولون لها إن الضغط على حزب الله غير كاف
السيد نصرالله: نؤكد التزامنا بكل ما أعلناه في برنامجنا الإنتخابي وفي مقدمة ذلك مكافحة الفساد والهدر المالي
السيد نصرالله: نعمل على سد أبواب الفساد في المرحلة الأولى ومعالجة مواطن الفساد في المرحلة الثانية
السيد نصرالله: الإخوة قاموا بتحضير مجموعة من إقتراحات القوانين أو التعديلات القانونية وسنناقشها مع بعض حلفائنا
السفير السوري لدى موسكو رياض حداد يؤكد وجود تنسيق على أعلى مستوى بين رئيسي روسيا وسوريا أثناء العمل على مذكرة إدلب
مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية: الاتفاق بين الرئيسين بوتين وأردوغان حول إدلب تاريخي لإحلال السلام بالمنطقة
حرس الثورة الإسلامية في إيران يبدأ مناورات "الإقتدار العاشورائي" في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد بمشاركة 60 كتيبة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر-1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جيزان
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى يوم غد الخميس بعد تلاوة المصرع الحسيني الساعة 7 صباحاً
المصرع الحسيني سيتلى للرجال في مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس وللنساء في باحة عاشوراء - الجاموس - تقاطع السان تيريز
السيد نصرالله: في الحرب النفسية التي تُشن علينا ستفشلون لأننا قوم نستند في إستعدادنا للتضحية إلى أبي عبدالله الحسين
منذ 2 ساعة
19 September، 2018
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