عشية يوم العاشر من شهر محرم ، ذكرى استشهاد سبط رسول الله ، الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته واصحابه تتوافد حشود من المسلمين من مختلف دول العالم الى مدينة كربلاء المقدسة في العراق للمشاركة في إحياء مناسبة عاشوراء . وتتخذ السلطات العراقية اجراءات استثنائية في محافظة كربلاء ، وتم قطع الطرق الداخلية والخارجية ، كما تشهد المحافظة استنفارا من قبل السلطات لتأمين خدمات الزوار .

في الضاحية الجنوبية لبيروت يحيي حزب الله ليلة العاشر من محرم في باحة عاشوراء في منطقة الجاموس، ويتخلل الاحياء كلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالل يتناول فيها آخر التطورات.

المصدر: قناة المنار