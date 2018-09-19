نائب رئيس الوزراء الروسي: تزويد قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين في سوريا بمنظومات رقابة إلكترونية متطورة بأمر من بوتين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2018 - 20:21
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السفير السوري لدى موسكو رياض حداد يؤكد وجود تنسيق على أعلى مستوى بين رئيسي روسيا وسوريا أثناء العمل على مذكرة إدلب
مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية: الاتفاق بين الرئيسين بوتين وأردوغان حول إدلب تاريخي لإحلال السلام بالمنطقة
ياسين أقطاي: "إسرائيل" تريد تخريب الجو الإيجابي بعد الاتفاق حول إدلب وهدفها الحقيقي استمرار الحرب في سوريا
الخارجية اللبنانية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا التي تسببت بسقوط ضحايا روس "كانوا يشاركون في المواجهة مع الإرهاب"
مسؤولون في هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" يرفضون الاتفاق الروسي التركي حول إدلب خصوصاً لجهة تسليم السلاح
السلطات السورية تبدأ العمل على تأهيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن تمهيداً لإعادة الخدمات إليه بعد 3 سنوات من تعطله
حرس الثورة الإسلامية في إيران يبدأ مناورات "الإقتدار العاشورائي" في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد بمشاركة 60 كتيبة
السلطات السورية تعثر على مشفى متكامل للإرهابيين وأدوية إسرائيلية وسيارة إسعاف بريطانية في قرية بريقة بريف القنيطرة
مصادر عسكرية يمنية: تدمير 3 ناقلات جند لقوى العدوان في منطقة الدريهمي بـالساحل الغربي بعبوات ناسفة
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الحلول الإنسانية والسياسية لوقف العدوان
مصادر يمنية: عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع قوى العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف
مصدر عسكري في محافظة البيضاء اليمنية: مقتل وإصابة وأسر عدد من مرتزقة العدوان خلال عملية للقوات اليمنية في جبهة ناطع
حزب الاتحاد الكردستاني يصوت بالإجماع لعودة برهم صالح إلى صفوف الحزب ليكون المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية العراقية
القضاء العراقي يحكم بالإعدام على القيادي في داعش "إسماعيل العيثاوي" العضو باللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج للتنظيم
مخابرات الجيش اللبناني تعلن عن توقيف الفلسطيني المطلوب بهاء الدين محمود حجير بعد عملية استدراج أمنية من مخيم عين الحلوة
الجيش اللبناني: حجير مرتبط بكتائب عبد الله عزام وعلى علاقة بالانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بئر حسن
الجيش اللبناني: حجير عمل مؤخراً لصالح تنظيم داعش الإرهابي وخطط لتنفيذ عمل أمني لصالحه خارج مخيم عين الحلوة
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: خطأ أميركا الإستراتيجي أنها لم تفكر أن حزب الله سيتدخل في الحرب بسوريا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: النفعيون في لبنان هم الذين يعطلون تشكيل الحكومة بالرغم من أنها حاجة ملحة
الشيخ عبد الأمير قبلان في رسالة العاشر من محرم: نطالب بتجاوز كل العقد وتأليف حكومة وطنية جامعة همها خدمة الانسان
تشييع حاشد في غزة لجثامين 4 شهداء قضوا برصاص الاحتلال وشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية
القضاء المصري يقضي بتأييد حكم سجن المرشح السابق للرئاسة خالد علي 3 أشهر مع وقف التنفيذ لاتهامه بفعل خادش للحياء العام
مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان يبحث في موسكو مع وفد أفغاني تفاصيل عقد لقاء موسكو حول أفغانستان
حزب الله يدعو للمشاركة في المسيرة العاشورائية الكبرى يوم غد الخميس بعد تلاوة المصرع الحسيني الساعة 7 صباحاً
المصرع الحسيني سيتلى للرجال في مجمع سيد الشهداء (ع) - الرويس وللنساء في باحة عاشوراء - الجاموس - تقاطع السان تيريز
نائب رئيس الوزراء الروسي: تزويد قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين في سوريا بمنظومات رقابة إلكترونية متطورة بأمر من بوتين
منذ 1 ساعة
19 September، 2018
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