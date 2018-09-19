قضت محكمة في بورما بالسجن على كاتب مقال سابق في الإعلام الحكومي بالسجن سبع سنوات لإدانته بكتابة منشورات “مسيئة” بحق الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي على فيسبوك، على ما قال مسؤول في المحكمة الاربعاء.

ويشكل الحكم تهديدا جديدا لحرية التعبير في هذا البلد الآسيوي بعد أقل من أسبوعين على الحكم بالسجن سبع سنوات على صحافيين اثنين من وكالة رويترز بتهمة “المساس باسرار الدولة” في أثناء إجرائهما تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين خلال حملة شنها الجيش في ولاية راخين.

وقال المتحدث باسم المحكمة هتاي اونغ إن نغار مين سوي أدين بتهم التحريض الثلاثاء من قبل محكمة غرب رانغون. وقال اونغ أن الكاتب نغار “أدين، لكتابته منشورات مسيئة على فيسبوك ضد مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي بما يجعل الناس تأخذ انطباعا خاطئا عنها”.

وكان نغار يعمل كاتب عمود صحافي إبان فترة الحكومة السابقة المدعومة من الجيش، وهو ناقد شرس لاونغ منذ تولي حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية السلطة في العام 2016.

وأوقف نغار في 12 تموز/يوليو، في نفس اليوم الذي كتب فيه منشورا على فيسبوك ينتقد تقبيل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لأونغ على وجنتها اثناء زيارته لبورما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية