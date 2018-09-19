نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص تعديل مواد قانون منح الجنسية التركية للأجانب.

وحسب القانون الجديد، بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية إذا استوفى أحد الشروط التالية:

• شراء عقار بقيمة لا تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، شرط عدم بيع العقار خلال 3 سنوات.

• إيداع 500 ألف دولار بدلا من 3 ملايين دولار سابقا في البنوك التركية.

• ألا تتجاوز قيمة الاستثمار الثابت 500 ألف دولار، بدلا من مليوني دولار سابقا.

• بإمكان صاحب المشروع، الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لـ50 مواطنا تركيا، الحصول على الجنسية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

وحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المذكورة، يمكنه التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

وسيتم لاحقا تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية، والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية.

وسيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية، وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.

المصدر: وكالات