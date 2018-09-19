كشفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني تفاصيلَ العمليةِ الامنيةِ الاخيرةِ التي اُوقفَ خلالَها المفتي الشرعيُ لتنظيمِ كتائبِ عبد الله عزام الارهابيُ الفلسطينيُ بهاء الدين محمود حجير، في مخيمِ عين الحلوة جنوبيَ لبنان.

وقال البيانُ اِنه ونتيجةَ الرصدِ والمتابعةِ للعناصرِ الارهابيةِ داخلَ مخيمِ عين الحلوة، نفذت قوةٌ من مخابراتِ الجيشِ عمليةَ استدراجٍ امنيةً للمطلوب، المتهمِ بعلاقتِه بالانتحاريينِ اللذينِ استهدفا السفارةَ الايرانيةَ في محلة بئر حسن، مع علمه المسبقِ نيةَ احدِ الانتحاريينِ تفجيرَ نفسِه في الداخل اللبناني، اضافةً الى عملهِ لمصلحةِ تنظيم داعش الارهابي مؤخراً، وتخطيطِه لتنفيذِ عملٍ ارهابيٍ لمصلحةِ التنظيمِ الاخيرِ خارجَ مخيمِ عين الحلوة، وقد بوشرت التحقيقاتُ معه باشرافِ القضاءِ المختص.

المصدر: قناة المنار