أكد الكرملين أنه تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات كاملة ودقيقة عن كل التحليقات في مكان وزمان تحطم طائرة “إيل-20” الروسية قبالة السواحل السورية.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على المعلومات الإلكترونية عن “كل دقيقة وثانية” تتعلق بكافة التحليقات في تلك المنطقة، لا سيما للطائرة الروسية نفسها، والتي تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية.

وحسب بيسكوف، فإن موسكو ستدرس معطيات الجانب الإسرائيلي حول الحادث، التي وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإيفاد قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو لتقديمها.

وقال بيسكوف “لم نتلق هذه المعلومات (الإسرائيلية) بعد. وبطبيعة الحال، سيقوم خبراؤنا بدراستها”.

ورد بيسكوف بالنفي على سؤال صحفي عما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد قد اتصل ببوتين بعد حادث تحطم الطائرة.

ونفى بيسكوف علمه عما إذا كانت دمشق قد قدمت لموسكو معلومات عن أداء عسكرييها أثناء وقوع الحادث، ناصحا الصحفيين بتوجيه هذا السؤال إلى وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: وكالات