دمشق وريفها:

ـ قال مصدر عسكري إنَّ وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بإجراء تفجيرين في منطقة القابون شرق دمشق بين الساعة 12.00 والساعة 12.15 ظهراً.

وأضاف المصدر أنَّ وحدات الهندسة أيضاً ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية في داريا بريف دمشق بين الساعة 14.00 والساعة 17.00.

الحسكة وريفها:

ـ قام مسلحو “قسد” بسرقة صهاريج نفط كبيرة من حقل التنك النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، واتجهوا به إلى مناطق سيطرتهم في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من طلاب الجامعة في حي النشوة بمدينة الحسكة، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مسلحان من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، يوم أمس.

فيما فرضت “قسد” حظراً للتجوال في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، لأسبابٍ مجهولة.

حلب وريفها:

ـ عُثر على 11 جثة مجهولة الهوية في عدّة مناطق قرب بلدة جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ادلب وريفها:

ـ أُصيب مدني وابنه جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما في محيط بلدة إسقاط بريف إدلب الشمالي الغربي.

ـ اختطف مسلحون مجهولون “مسعفاً” من أمام منزله في قرية صهيان بريف إدلب الجنوبي.

المشهد المحلي:

ـ أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة المحلية القاضي سليمان القائد انتهاء عمليات فرز الاصوات في جميع المحافظات، وأوضح أن اللجنة القضائية العليا ليست معنية بإعلان نتائج الانتخابات كونها من اختصاص اللجان الفرعية بكل محافظة على حدة.

وأضاف أن الفائزين بعضوية مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات تتم تسميتهم بمرسوم في حين تصدر لائحة بأسماء الفائزين بعضوية باقي مجالس الادارة المحلية بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة وتنشر المراسيم والقرارات بالجريدة الرسمية.

ـ أفاد مدير الفرع 6 في مؤسسة الإسكان العسكري المهندس محمد خضرة، ببدء فرعا مؤسسة الإسكان العسكري السورية والشركة السورية للاتصالات بدرعا أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في معبر نصيب الحدودي، تمهيداً لإعادة الخدمات الأساسية إليه بعد إغلاقه لنحو 3 سنوات نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى المعبر وتأمينه من قبل وحدات الجيش العربي السوري.

ـ قال رئيس فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا الدكتور أحمد المسالمة، إن الهلال الأحمر أوصل قافلة مساعدات ضمت 15 شاحنة محملة ب 2050 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى بلدات “المتاعية، ندى، السماقيات، طيسيا، صماد، مزرعة العمان وأبو كاتولة” بريف درعا الجنوبي الشرقي، وستتولى الوحدات الإدارية فيها عمليات التوزيع على الأهالي.

ـ أكد “المرصد السوري المعارض” نقلاً عن مصادر “خاصة” أن فصائل “حراس الدين، أنصار التوحيد، أنصار الدين، أنصار الله، تجمع الفرقان وجند القوقاز” وفصائل أخرى عاملة ضمن “هيئة تحرير الشام”، رفضت الاتفاق التركي – الروسي الذي جرى عقب اجتماع أردوغان وبوتين يوم الاثنين الماضي، ورفضت الانسحاب من خطوط التماس مع الجيش السوري الممتدة من جسر الشغور إلى ريف إدلب الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ولفت “المرصد” إلى أن الفصائل المذكورة أبدت استعدادها لمجابهة أي طرف يسعى لسحب سلاحها وإجبارها على الانسحاب من نقاطها الواقعة على محاور التماس مع الجيش السوري.

في سياق منفصل، قال “المرصد المعارض” إن الجيش السوري تمكن من اسر 6 مسلحين من داعش وقتل 4 اخرين خلال عملياته العسكرية في بريفي دير الزور الجنوبي الشرقي وحمص الشرقي خلال 24 ساعة الماضية.

المشهد الدولي:

ـ أكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات كاملة ودقيقة عن كل التحليقات في مكان وزمان تحطم طائرة “إيل-20” الروسية قبالة السواحل السورية، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على المعلومات الإلكترونية عن “كل دقيقة وثانية” تتعلق بكافة التحليقات في تلك المنطقة، لا سيما للطائرة الروسية نفسها، والتي تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف بيسكوف، أن موسكو ستدرس معطيات الجانب الإسرائيلي حول الحادث، التي وعد “رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو بإيفاد قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو لتقديمها.

ـ اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو، أن اتفاق سوتشي هو ثمرة للجهود الدبلوماسية خلال الاسابيع الاخيرة ومنها التي جرت في إطار اجتماع القمة بطهران بين إيران وروسيا وتركيا، واضاف أن هذا الاتفاق يوفر الارضية اللازمة لاستعادة سيطرة الحكومة السورية على المزيد من اراضي البلاد وهو حق مشروع لسوريا مثل اي دولة اخرى.

واكد خوشرو ضرورة عودة النازحين السوريين الى ديارهم، معتبرا ذلك امراً مهماً في سياق انطلاق الحوار الوطني والعملية السياسية السورية –السورية.

– قال مستشار الرئيس التركي للعلاقات الخارجية، ياسين أقطاي، إن “إسرائيل” تريد تخريب الجو الإيجابي الذي ظهر بعد الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، حول إدلب.

وأضاف مستشار الرئيس التركي “أن إسقاط الطائرة الروسية وإثارة الفوضى، والاستفزاز الذين أديا إلى سقوط الطائرة الروسية، يؤكدا أن رغبة اسرائيل الوحيدة هي استمرار الحرب في سوريا”.

وتابع مستشار أردوغان، أن “إضعاف سوريا وزعزعة استقرارها هو من أولويات إسرائيل بغض النظر عمن يترأسها سواء كان الأسد أو غيره، ومن الواضح أنها تريد استمرار الحرب في سوريا واستمرار القتل بحق الشعب السوري بغية استنزاف قوة وطاقة سوريا كي لا تبقى في جوارها دولة قوية”.

ـ أكد المتحدث باسم “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة العقيد شون رايان، “التزام” واشنطن بخارطة الطريق المتفق عليها مع تركيا بخصوص منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنص على إخراج عناصر تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” منها، وأشار إلى أن الجانبين نفذا الدورية الـ 46 مؤخراً، مشيراً إلى أن تلك الدوريات تسهم في استقرار المنطقة.

ـ شددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على تنفيذ الاتفاق، الذي توصل إليه كل من روسيا وتركيا، والذي يتضمن تأمين منطقة عازلة ومنزوعة السلاح في إدلب، لعدة أسباب، حيث ينبغي أن يضمن ذلك حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الجهود اللازمة لدعم العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ـ قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” “الإسرائيلية” رون بن يشاي، إن “إسرائيل” ستحاول إقناع روسيا بعدم تسليم سوريا منظومات متطورة مضادة للطائرات والصواريخ، رداً على إسقاط طائرة روسية ومقتل 15 جندياً كانوا فيها أول أمس، بصواريخ أطلقها الجيش السوري خلال تصديه لغارة جوية إسرائيلية على أهداف في سوريا.

وأكد بن يشاي أن ما يقلق “إسرائيل” حالياً هو إمكانية تنفيذ روسيا لتهديدات سابقة بتسليم سوريا منظومة إس ـ 300 للدفاع الجوي الصاروخية بعيدة المدى، وأضاف أن أقوال بوتين أمس حملت إشارات على إمكانية قيام روسيا بتسليم السوريين منظومة إس ـ 300 المتطورة.

ـ أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، الغارات “الإسرائيلية” على سوريا والتي تسببت بسقوط الضحايا الروس الذين كانوا يشاركون في المواجهة المفتوحة مع الإرهاب، وتقدمت الوزارة بـأحر التعازي من شعب وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية على استشهاد 15 جندياً روسياً في سوريا.

ـ اعتبر مسؤول حركة أمل في البقاع مصطفى الفوعاني خلال المجلس العاشورائي المشترك في حسينية بلدة شعت اللبنانية، أن الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا دليل آخر أن العدو الصهيوني يدعم مباشرة التكفيريين ولكن الدولة السورية استطاعت أن تنتصر بفعل تماسك جيشها وشعبها ولجانها المقاومة خلف قيادة الرئيس بشار الأسد الذي رفض أن يتخلى عن دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية مهما غلت التضحيات.

ـ أشاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس بـ “اتفاق سوتشي” المبرم بين تركيا وروسيا حول إدلب، معتبرا أنه مهم من حيث تجنيب المنطقة عمليات عسكرية وحماية المدنيين، فيما أثنى على الدور التركي في إيجاد حلول لحماية المدنيين، وشدد على ضرورة فتح الطرق لتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق، كما لفت إلى أهمية ضمان عدم استهداف المستشفيات والمدارس والعاملين في المجال الإنساني.

المصدر: أبرز التطورات على الساحة السورية