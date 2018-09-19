أعلنت لجنة جائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن نتائج دورتها الخامسة عشرة للعام ٢٠١٨ حيث عرض أعضاء اللجنة نتائج تقييمهم للمجموعات الشعرية المرشحة لدورة عام 2018، وبعدالتداول، أعلن فوز:

الشاعرة العراقية مسار الياسري بالجائزة الاولى، وقيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية،والشاعرة اللبنانية نور جعفر حيدر بالجائزة الثانية وقيمتها مليونا ليرة لبنانية.

ونوهت اللجنة بمستوى الشعراء المتقدمين الى الجائزة عموما، ولا سيما الشعراء العرب: قاسم الشمري، ليندا ابراهيم، عبد الله الشوربجي، وليد حسين، عادل الصويري، خالد قاسم وأحمد الخيال، شاكرة جميع الذين ترشحوا لهذه الجائزة وكلهم من المجيدين.

وهذه الجائزة تعتمد على مجموعة شعرية كاملة ممّا يضفي عليها قيمة أخرى وسبق أن فاز بها في دوراتها السابقة عدد من كبار الشعراء في لبنان والوطن العربي منهم الشعراء: ياس السعيدي(العراق)، فاروق شويخ(لبنان)، رضا السيد جعفر(العراق)، حسن رعد(لبنان)، ماجد الخطاب(سوريا)، طارق أحمد شوقي(مصر)، داوود مهنا (لبنان)، سعيد يعقوب(الأردن)، عبد العزيز مديحلي(لبنان)، محمد باقر جابر(لبنان)، حسنين مهدي(العراق)، د. حسن جعفر نور الدين(لبنان).

هذا وسيتم تسليم الجائزة للفائزتين ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 16 تشرين الاول 2018 في دار نقابة الصحافة – الروشة.

المصدر: انترنت