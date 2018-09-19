أعلن مركز الاحصاء الايراني عن تسجيل الناتج المحلي الاجمالي دون احتساب عوائد النفط في فصل الربيع، في فترة 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2018، نموا بنسبة 1.9 قياسا بالفترة المناظرة 2017.

واوضحت بيانات مركز الاحصاء تابعتها “فارس” اليوم الاربعاء، أن الناتج المحلي الاجمالي دون ايرادات النفط بالفترة المذكورة بلغ 1384589 مليار ريال ( 32.96 مليار دولار).

وأشارت البيانات الى أن الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2018 مع ايرادات النفط سجل 1797663 مليار ريال (42.8 مليار دولار) بنمو 1.7 بالمئة عن العام السابق.

جدير بالذكر أن المحاسبة الفصلية لمركز الاحصاء الايراني تشمل 18 قطاعا اقتصاديا في اطار 42 مجالا ، وفق تصنيف “4 ISIC.Rev” (التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع النشطة القتصادية. التنقيـح 4)

المصدر: وكالة فارس