دان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأربعاء “الأحادية” التي تهدد التبادل العالمي الحر، معتبرا أنها لا تقدم أي حل للمشاكل، بعد تصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن.

وقال لي أمام مسؤولين اقتصاديين في افتتاح النسخة الصينية للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين “من الضروري الدفاع عن المبادىء الأساسية للتعددية والتبادل الحر”.

وأضاف لي الذي يتحدث غداة تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية جديدة، أن “المشاكل القائمة، يجب أن تحل بالتفاوض”، لأن “الأحادية” لا تقدم أي حل.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية نسبتها عشرة بالمئة عل حوالى مئتي مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، تضاف إلى سلع بقيمة خمسين مليارا فرضت رسوما عليها من قبل.

وردت الدولة الآسيوية العملاقة بفرض رسوم على ستين مليار دولار من البضائع الأميركية، وقد باتت بذلك تفرض تعرفة على ما قيمته 110 مليارات دولار من المنتجات الأميركية.

ونفى لي بشكل قاطع أن تكون الصين تتعمد خفض عملتها لمساعدة المصدرين والتخفيف من تأثير التوتر التجاري، كما يتهمها ترامب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية