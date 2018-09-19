أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية غين شوان الأربعاء، عن ترحيب الصين بالاتفاقات المبرمة بين كوريا الشمالية والجنوبية، عقب الاجتماع في بيونغ يانغ. وقال شوان في مؤتمر صحفي “وقع زعيما كوريا الشمالية والجنوبية خلال الاجتماع في بيونغ يانغ على بيان مشترك، وتوصلا إلى إجماع بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وتخفيض التوترات في المنطقة، وكذلك المضي قدما في عملية نزع السلاح النووي ومباحثات السلام. ونحن بدورنا نعرب عن ترحيبنا بهذا ونرحب بالجهود الإيجابية التي بذلها الجانبان”.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية ” ويحدونا الأمل في أن يواصل الطرفان تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه وفقا للبيان وبذل الجهود لتنمية التعاون بين الشمال والجنوب، ما سيسهم بصورة إيجابية في التسوية السياسية “. يذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، وخلال زيارته إلى بيونغ يانغ التي تستغرق ثلاثة أيام سيجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية، يبحث من خلالها تحسين العلاقات بين الطرفين، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. وكان مون جي إن، قد أعلن قبل توجهه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة .

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية