أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتسلم بعد معطيات من كيان العدو الاسرائيلي فيما يخص سقوط طائرة “ايل-20″، والخبراء سيدرسونها بعد حصولهم عليها. وقال بيسكوف للصحفيين “بالطبع، كل دقيقة وثانية من المعلومات الالكترونية حول التحليقات التي نفذت هناك، خاصة وقبل كل شيء، حول تحليق طائرتنا موجودة لدينا، لدى وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. هذه المعلومات يسترشد بها الرئيس الروسي. أما بالنسبة للبيانات، الموجودة لدى الإسرائيليين، وتعلمون أن الرئيس اثناء تحدثه هاتفيا مع نتنياهو وافق على يقوم خبراء بزيارة موسكو برئاسة القائد القوات الجوية الإسرائيلية وجلب البيانات. لذلك ، لم تصل [البيانات] بعد، عندها سوف يدرسها خبراؤنا بالتأكيد”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية