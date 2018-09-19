قال الدكتور كورت زايكوفسكي إن المشاكل‬ ‫الجلدية قد ترجع إلى أسباب نفسية أيضا، بعد استبعاد الأمراض‬ ‫العضوية.‬

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن المشاكل الجلدية قلما تشير إلى‬ ‫أمراض نفسية خطيرة، وترجع في الغالب إلى التوتر النفسي والشد‬ ‫العصبي، كأزمة في العلاقات العاطفية والتوتر في العمل. ‬

‫ويمكن الاستدلال على أن المشاكل الجلدية ترجع إلى سبب نفسي بملاحظة الإصابة بحكة ليلا في الغالب؛ حيث تحدث الحكة بشكل متزايد إذا لم‬ ‫ينعم الجسم بالراحة.‬

‫وفي هذه الحالة ينبغي استشارة طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن.‬

المصدر: dpa