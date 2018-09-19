قال الدكتور كورت زايكوفسكي إن المشاكل الجلدية قد ترجع إلى أسباب نفسية أيضا، بعد استبعاد الأمراض العضوية.
وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن المشاكل الجلدية قلما تشير إلى أمراض نفسية خطيرة، وترجع في الغالب إلى التوتر النفسي والشد العصبي، كأزمة في العلاقات العاطفية والتوتر في العمل.
ويمكن الاستدلال على أن المشاكل الجلدية ترجع إلى سبب نفسي بملاحظة الإصابة بحكة ليلا في الغالب؛ حيث تحدث الحكة بشكل متزايد إذا لم ينعم الجسم بالراحة.
وفي هذه الحالة ينبغي استشارة طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن.
المصدر: dpa