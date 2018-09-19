أعلن رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية في أفغانستان، شهباز خان نصري، أن جميع النواب الأفغان تقريبا يؤيدون إعادة النظر في الاتفاق الأمن مع واشنطن نظرا لعدم تنفيذ الأخيرة الالتزامات. وقال نصري في حديث لوكالة سبوتنيك، “لقد وقعنا مع الولايات المتحدة اتفاق أمني [يسمح للعسكريين الأميركيين البقاء في أفغانستان بعد 2014]، لكن الأميركيين ذاتهم لا يفكرون بالأمن ولا يتقيدون بالاتفاق مطلقا”. وأضاف “جميع النواب تقريبا وافقوا على ضرورة إعادة النظر في الوضع. الأمن في البلاد هو ما يسعى إليه شعبنا والدول المجاورة. وتواجد الولايات المتحدة هنا يجب أ، يساعدنا في توفير الأمن”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية