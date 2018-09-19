أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “المقاومة لا تزال في دائرة الاستهداف وأنه بالرغم من كل الإخفاقات التي أصيب بها المشروع الاميركي الاسرائيلي السعودي في لبنان للنيل من المقاومة وإضعافها والقضاء عليها الا اننا لا زلنا في وسط المعركة”.

وقال الشيخ دعموش في حديث له خلال المجلس العاشورائي المركزي في مدينة الهرمل الثلاثاء “العدو لا يسلم بالفشل والهزيمة بسهولة وهو لا يزال يحاول النيل من هذه المقاومة ومن جمهورها بكل الوسائل والاساليب والخداع والمكر والتضليل”.

واضاف الشيخ دعموش “هناك أدوات وجهات دولية واقليمية ومحلية ومعاهد دراسات ووسائل إعلام وأقلام مأجورة وظيفتها تشويه صورة المقاومة والتحريض عليها وابعاد الشباب والأجيال عنها والفصل بينها وبين جمهورها وتخويف الناس منها واتهامها والافتراء عليها”.

ورأى الشيخ دعموش انه “يجب ان يشعر هؤلاء باليأس من ان يحققوا امالهم وأمانيهم في لبنان ونحن ننصحهم بأن ييأسوا لانهم لن يصلوا الى اي نتيجة”، وتابع “هذه المقاومة بأهلها وشهدائها وعوائل شهدائها وجرحاها ومجاهديها متجذرة وراسخة في لبنان ولا يستطيع احد ان يقتلعها أو ينال من ارادتها وعزمها وروحها المستمدة من إرادة وعزم وروح كربلاء وعاشوراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام